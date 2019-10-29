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مرأة

تتحدى الظروف.. هدير تحلم بمساعدة ضعاف السمع بساعة إلكترونية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:54 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
لم تهزمها مصاعب الحياة ولم يؤثر عليها القدر، بل كان داعما لها للفوز في المعركة التي تدور بداخلها، استطاعت هدير مجدي البالغة من العمر 20 عامًا تحدي مرضها، فقد أصابها الله بضعف في السمع، ولكنها لم تنكسر وصنعت تحديا للوقوف على قدميها.

وُلدت هدير مجدي بمحافظة الإسكندرية وترعرعت في أسرة هادئة وداعمة لها لمواجهة الحياة الشاقة، حتى التحقت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قسم الميكاترونكس الذي يتيح لها دراسة ميكانيكا وإلكترونيات.

وقالت هدير مجدي، إنها شاركت فى مسابقات روبوت محلية ودولية، بالإضافة إلى تحقيقها مراكز متقدمة وحازت على المركز الأول بمسابقة على مستوى مصر.

وأضافت هدير أنها ابتكرت ساعة يد تساعدها على الاستيقاظ مبكرا من خلال إرسال موجات اهتزازية تنبهها حتي لا تزعج والدتها.

وأكدت أنها تحلم بمساعدة ضعاف السمع من خلال تطوير هذه الساعة بأقل تكلفة ممكنة، لسهولة الحصول عليها، مشيرة إلى أن الساعة تتميز بصدور اهتزازات تنبهها عند وجود الأصوات العالية.

من جانبها، قالت والدة هدير، إن هدير تسعى لتطوير اختراعها ليصل لكل من يحتاجه وبتكلفة قليلة، مضيفة أن هناك بعض الشركات أرادت تطوير هذا الاختراع وجار العمل على ذلك.

وأوضحت أن هدير تستطيع التعامل مع زملائها بالأكاديمية بكل سهولة نتيجة لإتاحة كورس تعليم الإشارة بالأكاديمية، ومن خلاله يستطيع زملاؤها ومعلموها التعامل معها.

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