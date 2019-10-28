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أخبار العالم

الرئيس البرازيلي خلال زيارته لـ الإمارات: شعرت بأنني في بلدي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:59 م
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
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القسم الخارجي
أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن هناك الكثير من فرص التعاون مع دولة الإمارات، مشيدا بالنتائج المثمرة للقاءاته مع القيادة السياسية في أبو ظبي، والعلاقات الممتازة بين البلدين في الوقت الحالي.

وأضاف "بولسونارو"، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه يرتبط بعلاقة صداقة مميزة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أنهما عقدا اجتماعا وأكدا أن الروابط بين الدولتين سوف تشهد تقدما كبيرا في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الإمارات هي أول دولة عربية يزورها، معربا عن تقديره للحفاوة الكبيرة التي لقيها أثناء زيارته.

وقال: "عندما ذهبت إلى مركز تجاري في أبوظبي، تعرفت على بعض المتسوقين وشعرت بأنني في بلدي.. الناس هنا يحترمون بعضهم البعض ولاسيما فيما يتعلق بحرية العقيدة".

وأوضح أن "أكثر من 5 ملايين مواطن برازيلي من أصل عربي يقيمون في الإمارات، وبالتالي، يمكن اعتبار البرازيل أيضا دولة عربية .. ونحن نرحب دائما بالجميع من العالم العربي".

وكان بولسونارو، رئيس البرازيل بدأ جولته في الخليج العربي بزيارة الإمارات بعد أن زار اليابان والصين، في إطار تعزيز العلاقات مع أهم اللاعبين التجاريين في العالم.
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