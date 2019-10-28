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اقتصاد

ننشر نص مذكرة موظفي بنك الأهلي اليوناني لـ المركزي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:57 م
نص المذكرة
نص المذكرة
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محمد يحيى
قدم العاملون ببنك الأهلي اليوناني بمصر، استغاثة لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اليوم؛ بعد اجراءات إدارة البنك لانتقاص مزاياهم المالية بعد قرب انتهاء نقل تبعية البنك إلي بنك عودة مصر.

وينشر " صدى البلد" نص الشكوي والموقع عليها 221 موظفا علي مستوي 17 فرعا للبنك الأهلي اليوناني.

قال العاملون في شكواهم و المدموغة بختم البنك المركزي المصري، إن إدارة بنك الأهلي اليوناني ارسلت لهم نماذج عن العرض المقدم من جانب الادارة في صورة سؤال وجواب لتوضيح العرض بقبول عدم حصولهم علي حقوقهم المالية كاملة أو الانتقال للعمل بـ" عودة" بنفس الرواتب الحالية باعتبارها أقل من متوسط رواتب السوق المصرفي وعدم أحقيتهم بالزيادة السنوية وغيرها.


ننشر نص مذكرة موظفي بنك الأهلي اليوناني لـ المركزي
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