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توك شو

استاذ إعلام: قناة الجزيرة منصة التضليل ونشر الأكاذيب..فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
نفى الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وجود مشكلات بين مصر وأي وسيلة إعلامية على مستوى العالم طالما ظلت تلك الوسائل داخل نطاق المهنية والأخلاقيات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "اليوم" تقديم كل من الإعلامي عمرو خليل وسارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أنه لو قدمت فضائية "الجزيرة" ما يخص الشأن المصري بموضوعية ومهنية ومصادر حقيقية للمعلومات لما كان ليحدث مشكلة بينها وبين مصر، موضحا أن الإعلام المصري يتناول كافة المشكلات الحقيقية المتواجده في المجتمع؛ فيما تقوم الجزيرة ببث الأخبار الكاذبة والفيديوهات المفبركة عن الشأن المصري.

وأشار إلى أن "الجزيرة" تنتهج منذ فترة طويلة الكذب والتضليل في الأخبار التي يتم نشرها: "آفة أي قناة إعلامية هي الكذب"، لافتا إلى أنها قد فقدت مصداقيتها بسبب تضليلها الإعلامي الخارج عن سياق المهنية والأخلاق، "هي أداة من أدوات السياسة الخارجية القطرية".

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