الشباب السعودي يهزم نظيره الأردني في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

حقق الشباب السعودى الفوز على شباب الأردن، بهدف دون رد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وتأهل الشباب لدور الـ 16 بعدما فاز أمام شبيبة الساورة الجزائري بنتيجة (5-1) بمجموع اللقائين بدور الـ 32.





وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب فريق الشباب لكن دون خطورة على مرمى الفريق الأردني، الذي ظهر بمستوى دفاعي جيد خلال اللقاء.





وفي الشوط الثاني، واصل الشباب سيطرته على اللقاء، حتى تمكن حسن معاذ من تسجيل هدف الشباب الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 89.





ومن المنتظر أن يقام لقاء العودة بين الفريقين يوم 8 نوفمبر لمقبل، على استاد الملك عبدالله الثاني بالأردن.