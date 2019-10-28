أحد المتهمين في محاولة اغتيال عبد الناصر يكشف تفاصيل جديدة عن العملية ..فيديو

قال خليفة مصطفى عطوة، أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إنه تم تأجير فيلا باسم مرشد الإخوان حسن الهضيبي لتنفيذ مخطط الاغتيال.





وأضاف خليفة مصطفى عطوة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مهمتي في محاولة الاغتيال كانت إعطاء إشارة إطلاق النار على جمال عبد الناصر أثناء إلقائه للكلمة".





وتابع خليفة مصطفى عطوة، "أحد المنفذين كان يرتدي حزاما ناسفا لتفجير جمال عبد الناصر ولكنه لم يفجر الحزام"، مضيفًا: "مع إعطاء الإشارة أطلق الرصاص ولكن الرصاصة الأولى لم تأتِ في جمال عبد الناصر وخرجت من ملابسه ولم تصبه".