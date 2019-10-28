Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحد المتهمين في محاولة اغتيال عبد الناصر يكشف تفاصيل جديدة عن العملية ..فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:05 م
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
Advertisements
هاني حسين
قال خليفة مصطفى عطوة، أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إنه تم تأجير فيلا باسم مرشد الإخوان حسن الهضيبي لتنفيذ مخطط الاغتيال.

وأضاف خليفة مصطفى عطوة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مهمتي في محاولة الاغتيال كانت إعطاء إشارة إطلاق النار على جمال عبد الناصر أثناء إلقائه للكلمة".

وتابع خليفة مصطفى عطوة، "أحد المنفذين كان يرتدي حزاما ناسفا لتفجير جمال عبد الناصر ولكنه لم يفجر الحزام"، مضيفًا: "مع إعطاء الإشارة أطلق الرصاص ولكن الرصاصة الأولى لم تأتِ في جمال عبد الناصر وخرجت من ملابسه ولم تصبه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخواني: كنا نريد قتل عبد الناصر وبقاء الإنجليز في مصر ..فيديو

ترشيحاتنا

حلوتك بالأحمر.. منة فضالي تشعل موقع التواصل الاجتماعى بفستان جذاب | شاهد

ننشر صورة التقرير الطبي.. توجيه تهمة القتل العمد لـ كمسري قطار طنطا

بيان عاجل من السكة الحديد عن مصير كمسري قطار الإسكندرية

بعد انفصاله عن شيري عادل.. معز مسعود بـ صحبة سارة فيرجسون

شاهد رد فعل أمريكا .. شكري وبومبيو يبحثان قضية سد النهضة واجتماع واشنطن

ريهام سعيد تقصف جبهة منتقديها بعد براءتها فى قضية السمنة.. اعرف قالت ايه؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يا تدفعوا يا تنطوا.. تفاصيل خناقة كمسرى قطار الغربية وشابين على 70 جنيها ثمن التذكرة

هانتعشى إيه النهاردة .. بيض بالبسطرمة وبطاطس بانيه وسلطة طماطم بالموتزاريلا

موضة 2020.. استوحي إطلالاتك الجديدة من مريام فارس