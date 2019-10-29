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اقتصاد

تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية لـ185.2 مليار جنيه في يوليو الماضي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:31 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
انخفضت ودائع القطاع الخاص بالبنوك بالعملة الأجنبية لـ 185.2 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 186.5 مليار جنيه في يونيو السابق له بتراجع بلغ 1.3 مليار جنيه، ومقارنة بـ 189.84 مليار جنيه في مايو السابق بفارق 4.64 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم ودائع القطاع العام بلغ 38.2 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 37.64 مليار جنيه في يونيو من نفس العام، ومقارنة بـ39.82 مليار جنيه في مايو 2019.

ووصلت ودائع البنوك بالعملة الأجنبية لـ 717.1 مليار جنيه مقابل 723.33 مليار جنيه في يونيو من العام الجاري ومقارنة بـ 725.84 مليار جنيه في مايو السابق.
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