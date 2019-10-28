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فن

بكلمات حزينة عن والده الراحل.. سميرة سعيد تدعم بطل نصيبي وقسمتك

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:16 م
صدى البلد
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أحمد البهي
دعمت الفنانة سميرة سعيد، الفنان الشاب محمد، نجل الراحل إبراهيم يسرى، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

وعلقت سميرة سعيد، على صورة للفنان الشاب، "الغالي محمد ابراهيم يسري بباركلك من قلبي خطواتك الناجحة في الفترة الاخيرة وانا سعيدة بدورك الأخير في مسلسل "نصيبي وقسمتك". 

وتابعت سميرة سعيد "خطوة مهمة جدا وانا شايفاك طول الوقت رايح لمكانة كبيرة تستحقها بجدارة الف مبروك يا غالي يا إبن أغلى الناس".

كانت المطربة سميرة سعيد قد أحيت حفلا بعمان، وتألقت سميرة سعيد بفستان باللون الزهري من لابورجوازي، من القماش الشيفون والأكمام الطويلة، لأسفل الساق بطول الفستان المفتوحة من الجنب.

بكلمات حزينة عن والده الراحل.. سميرة سعيد تدعم بطل نصيبي وقسمتك
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