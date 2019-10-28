إستاذ إعلام بجامعة القاهرة: الجزيرة هدفها هدم الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن قناة "الجزيرة" هدفها هدم الاقتصاد والسياحة والتأثير على الطوائف العرقية في مصر، مردفا "بيستخدموا حروب الجيل الرابع بشكل كبير".



أضاف "المرسي" خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل وسارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الفضائية تقوم بنقل الأخبار كما تحدث؛ ولكنها تتعمد وضع الأكاذيب في تفاصيل الخبر: "الخبر بيتنقل صح لكن اللي جوه الخبر بيلعبوا فيه"، موضحا أن الفضائية تستغل تفاصيل الخبر لإثارة القلاقل في المجتمع عبر تلك التفاصيل.



وأشار إلى أن التأخير في نقل الأخبار وإتاحة المعلومات من قبل وسائل الإعلام المصرية يؤدى إلى فراغ حول معلومات الحادث معين؛ الأمر الذي تستغله تلك الفضائيات المغرضة لملئه بالتضليل الإعلامي عبر تلك الفضائيات المغرضة، مشيرا إلى أن آلة الإعلام القطرية لا تحتمل رؤية مصر في وضع أفضل؛ وهو ما ينشئ تعاونا بينها وبين باقي وسائل الإعلام المغرضة.