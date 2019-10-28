نقيب أصحاب سيارات النقل: ما تم فى الطرق نقلة كبيرة فى تاريخ مصر.. فيديو

أعرب جمال عون، نقيب أصحاب سيارات النقل، عن ساعدته بما قامت به القيادة السياسية من مشروعات قومية في مجال الطرق يعد تطورا ونقله كبرى في هذا المجال.



وأضاف "عون" خلال حواره ببرنامج مع الإعلامي عمرو خليل وسارة حازم، ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "DMC"، أن المحاور الحديثة ساهمت في تسهيل حركة أصحاب سيارات النقل: "لو متعملتش مكنتش العربيات زمانها ماشية.. خطوة كنا بنحلم بيها من زمان"، موضحا أنه قد تم تطوير الطرق القديمة التي ساعدت هي الأخرى في توفير حارات مخصصة لسيارات النقل وعملت على تقليل نسبة الحوادث على الطرق.



وأشار إلى أنه قد تم تطوير العديد من الطرق وتوسعتها حتى واكبت تيسير حركة سيارات النقل وعملت على منع إعاقة السيارات الأخرى أثناء مرور سيارات النقل على تلك الطرق.