بحضور 49 شريكا.. #مبادرة_مستقبل_الاستثمار في نسختها الثالثة تجمع رواد الاقتصاد الدوليين بالرياض

ينطلق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في العاصمة السعودية الرياض، غدا الثلاثاء والذي يستمر حتى يوم الخميس، ويُطلق عليه اسم «دافوس في الصحراء» تيمنا بالمؤتمر الاقتصادي في سويسرا، بمشاركة 49 شريكا عالميا من مدراء تنفيذيون ماليون كبار وقادة سياسيون وأقطاب الاستثمار من دول مختلفة



وتنطلق، غدا النسخة الثالثة من هذا الحدث الذي يهدف إلى إبراز المملكة كوجهة استثمار ديناميكية، بمشاركة رؤساء أكبر المصارف العالمية وشركات إدارة الأصول وصناديق استثمار عالمية، وفقا لمركز الاتصال والاعلام بوزارة الخارجية السعودية



ومن أبرز المشاركين في المنتدى الذي يحمل اسم «دافوس في الصحراء» رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل جايير بولسونارو، وتعد كل من الهند والبرازيل في طليعة "الأسواق الناشئة".



كما يشارك في المنتدى الدولي الذي يحمل اسم رواد الاقتصاد في قلب العالم من 30 دولة

ونسب تمثيلهم كالتالي 39% من أمريكا الشمالية و20% من أوروبا و 19% من أسيا و 15% من الشرق الأوسط



ويستهدف المبادرة استكشاف الفرص الاستثمارية وتفعيل التقنيات المتقدمة ومعالجة التحديات العالمية وبناء شبكة عالمية فعالة، فضلا عن تسليط الضوء على القطاعات الناشئة وتمكين الابتكار



ويلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطابا في المؤتمر، وقادة أربع دول أفريقية أيضا، بحسب جدول أعمال المؤتمر.



كما يحضر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، على رأس وفد أمريكي بارز يضم جاريد كوشنير، صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومستشاره، الذي أيضا في جلسة خاصة للحديث عن مستقبل الولايات المتحدة.



ويضم المؤتمر 300 متحدث دولي من بين الحاضرين العام الجاري، والرؤساء التنفيذيون لكل من «بلاك ستون» و«سوفت بانك»



كما يشارك مسؤولون كبار من مصارف أمريكية عملاقة، بينها "جي بي مورجان" و"بانك اوف امريكا"، في المؤتمر، ويعمل المصرفان على مشروع طرح نسبة من أسهم عملاق النفط السعودي أرامكو للاكتتاب العام.



كما يحضر المبادرة أيضا رؤساء الصناديق السيادية لكل من الكويت والإمارات وسنغافورة وروسيا؛ لبحث موضوعات متنوعة في المؤتمر من مستقبل الاقتصاد العالمي والاستثمارات.

