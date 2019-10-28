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رياضة

دوري القسم الثانى.. محمد يوسف يعلن قائمة ديروط لمواجهة البنك الأهلي غدا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:17 م
فريق ديروط
فريق ديروط
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رباب الهوارى
أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق ديروط ضم 20 لاعبا في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي غدا ويقام اللقاء على ملعب البنك الأهلي ،في ثانى جولات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وجاءت قائمة ديروط كالآتي:
حسام جنش ومحمود سيد راندى وأحمد الحسينى وجاستن كواكو وحماده عوض الله وطارق فضل وعبدالرحمن الشارونى وعلى بوحه ورامز ميلاد ومحمود محمد بوجا و حماده زيدان وعرفة شعبان محمد ومحمد آدم وخالد سيد وعادل شلبى وعلى قرنى وفرغل بالو وإسلام سلامة وأحمد سمير وأحمد منصور.


ويدخل فريق ديروط اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة ،فيما يدخل فريق البنك الأهلي اللقاء في المركز السادس بنفس الرصيد .
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