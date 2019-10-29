المالية: 38.63 مليار جنيه حصيلة الإيرادات الضريبية في يوليو الماضي

ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية خلال يوليو الماضي إلي 38.62 مليار جنيه مقابل 35.61 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018 بزيادة طفيفة بلغت 3.01 مليار جنيه



وقالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها أن حصيلة الضرائب من الدخول و الأرباح الرأسمالية بلغت حصيلتها 14.02 مليار جنيه مع بداية العام المالي الجاري ومقارنة بـ8.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي



ووصلت حصيلة أرباح شركات الأموال من الجهات السيادية لـ 12.25 مليار جنيه مقابل 3.445 مليار جنيه في يوليو 2018 .

