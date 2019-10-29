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تحركات فورية من البرلمان بعد إجبار كمسري لـ راكبين على القفز من قطار.. علاء والي يطالب وزير النقل بوقف هذه المهازل

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:30 ص
قطار
قطار
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عبد الرحمن سرحان- فريدة محمد
  • نقل البرلمان: تفعيل القانون ضد المتسببين في إلقاء راكبين من القطار لامتناعهما عن دفع الأجرة
  • سعيد طعيمة: حادث قطار الإسكندرية- أسوان فردي والجاني سيلقى جزاءه
  • علاء والي يطالب بوضع حد لهذه المهازل


كشفت السكة الحديد عن ملابسات سقوط شخصين من قطار الغربية، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية/ الأقصر، قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا عن دفعها.

وأضافت السكة الحديد، في بيان لها: "أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالقفز من القطار أثناء سيره، ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام".

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس وكمسرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين، وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع المواقع الإعلامية الرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.

وأكدت وزارة النقل أنها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنها تحرص دائما على حياة جميع المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.

وقررت النيابة العامة بالغربية حبس كمسرى قطار 934 الإسكندرية – الأقصر 4 أيام في واقعة إجبار شابين على القفز من القطار أثناء سيره لعدم دفعهما ثمن التذاكر، ووجهت النيابة العامة للكمسرى المتهم تهمة القتل العمد لإجباره شابين على القفز من القطار، مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان فى الحادث لسماع أقوالهم.

وعلق النائب سعيد طعية، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، على الحادث قائلًا: "حادثة قطار الإسكندرية- الأقصر، الذي شهد إجبار كومسري لراكبين على إلقاء نفسهما من القطار، لعدم دفع تذكرة الركوب أو الغرامة المقررة، تصرف شخصي وخطأ فردي، ليس للدولة ولا هيئة السكة الحديد علاقة بها".

وأكد النائب سعيد طعيمة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في حال إثبات تحقيقات النيابة العامة تورط الكمسري في إجبار الراكبين على إلقاء نفسهما من القطار، سيطبق القانون على الجاني دون أي تواطؤ.

وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان لن يتدخل في التحقيقات السارية من النيابة، كما أنه تصرف وخطأ شخصي، وليس مؤسسيا كي يتدخل فيه النواب.

وأكد اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن البرلمان سوف يبدأ التحرك لبحث أسباب واقعة قطار الإسكندرية - الأقصر، الذي شهد إجبار كمسري لراكبين على إلقاء نفسيهما من القطار، لعدم دفع تذكرة الركوب أو الغرامة المقررة.

وقال النائب أحمد الخشب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "لجنة النقل بالبرلمان سوف تبحث الأسباب والملابسات التي أدت لحدوث الواقعة، خاصة أنها أودت بحياة أحد الراكبين، وتعرض الآخر لحالة خطرة"، مشيرًا إلى أن مثل هذا الأحداث لن تمر مرور الكرام.

كما وجه المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل بسبب إلقاء طفلين من القطار رقم 934 المتجه من الإسكندرية لأسوان لعدم توافر ثمن التذاكر معهما، وذلك أثناء سيره بسرعة، مما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الثانى بإصابات بالغة.

وانتقد المهندس علاء والى تلك الواقعة البشعة التى قام بها كمسرى السكة الحديد والذى تجرد من مشاعر الإنسانية والرحمة لكى يجبر طفلين على الموت وإلقاء نفسيهما من القطار وهو يسير بسرعة نظرًا لعدم وجود ثمن التذكرة معهما، وبعد أن أخبراه أنهما لا يمتلكان ثمن التذكرة قال لهما: "يا تدفعو يا تنطو من القطار"، وبالفعل قام هذا الكمسرى الذى نزعت من قلبه الرحمة وفتح لهما باب القطار من خلال عامل عربة القطار أثناء سيره لكى يلقيا بنفسيهما من القطار.

وطالب المهندس علاء والى، وزير النقل بوضع حد لهذه المهازل، وإعادة النظر في العاملين بقطاع السكة الحديد الذين يتعاملون مع الركاب، في الوقت الذي يوجد بعض الناس الذين انتزعت من قلوبهم الرحمة.
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