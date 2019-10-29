بعد حادث راكبين قطار 934.. النقل: لن يسمح بالتهاون في حق أي مواطن.. والتحفظ على رئيس القطار.. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

سكك حديد مصر:

التحفظ على رئيس قطار ٩٣٤ مكيف الإسكندرية/ الأقصر

وفاة راكب أسفل عجلاته

وزارة النقل أنه لن يسمح بأي تهاون في حق المواطنين





أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم التحفظ على رئيس قطار ٩٣٤ مكيف الإسكندرية/ الأقصر بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا وذلك بعد نزول راكبين اثنين من القطار أثناء سيره.









وأوضحت الهيئة، في بيان أمس، الإثنين، أنه أثناء سير القطار قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا، وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة قام الراكبان بالنزول من القطار أثناء سيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال، فيما أصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.









واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وكمساري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة.









من جانبها، أكدت وزارة النقل أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن، وهناك حرص دائم على حياة جميع المواطنين، موضحة أن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت الواقعة.





روى شهود العيان آخر لحظات فى حادث اجبار كمسرى قطار الغربية لـ شابين على القفز من عربة القطار لعدم قدرتهما على دفع ثمن التذاكر قال شهود العيان ان الواقعة كانت في الساعات الاولى من فجر اليوم الإثنين بدأت الواقعة بقيام كمسرى القطار رقم 934 ويدعى "م.ه" وشاب يدعى محمد عيد 23 سنة، وآخر يدعى أحمد محمد 25 سنة حيث طلب منهما الكمسرى التذاكر الخاصة بهما إلا أنهما ردا عليه عدم وجود تذاكر فطلب منهما ثمنها إلا أنهما أكدا له عدم وجود أموال معهما فرد كمسرى القطار عليهما: طيب هاتوا البطاقات الشخصية بتاعتكم فردا عليه أنه لا يوجد معهما أى أوراق شخصية وهنا طلب منهما الكمسرى القفز من عربة القطار أو دفع ثمن التذاكر الشابين فضلا القفز من القطار وهو يسير بسرعة كبيرة على تحرير محضر. وإلى تفاصيل الواقعة.



