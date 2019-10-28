بنط من على الأرض.. ديانا حامد تعبر عن رد فعلها فور فوزها باللقب.. وكيف تغلبت على التوتر؟

قالت دينا حامد، ملكة جمال مصر للكون 2019، إن لحظة إعلان الفائزة باللقب كانت لحظة حماسية للغاية، حيث "انني لم اكن اتوقعها"، وتابعت: "مكنتش متوقعة ان اسمني اللى هيتقال دلوقتي".



وتابعت حامد، أنه بمجرد نطق اسم الفائزة، ظلت تقفز من على الأرض من شدة فرحتها، وقالت "كنت بتنطط من على الأرض لحظة فوزي باللقب".



وأوضحت حامد انه مش شدة التوتر خلال إعلان النتائج، كانت تردد بداخلها بعض الكلمات، وتقول "اضحكي اضحكي الدنيا هتبقى تمام".



وأضافت أنها في بداية التحاقها بالمسابقة كانت عندما تتحدث إلى والدتها، تقول لها انها إذا لم تفز باللقب فإنها لن تشعر بالحزن، وذلك لأنها اكتسبت الكثير من الخبرات، بالإضافة إلى أنها تكتسب صداقات جيدة، بالإضافة إلى كانت علاقتها الجيدة بلجنة التحكيم.



ونوهت حامد، إلى ان المسابقة تفتح الكثير من الآفاق الجيدة حتى إن لم تفز المتسابقة باللقب، حيث ان الاشتراك وحده في المسابق يعد مكسبا كبيرا.



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