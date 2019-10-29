بيان عاجل وتحقيق.. رد فعل البرلمان بعد حادث قطار طنطا

كشفت السكة الحديد عن ملابسات سقوط شخصين من قطار الغربية والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.



وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء سير قطار 934 مكيف الاسكندرية / الاقصر، قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا عن دفعها.



وأضافت السكة الحديد، في بيان لها: "أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الاشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الأخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام".



وأكدت هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، وأنها اتخذت قرارا بوقف رئيس وكمساري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.



وأكدت وزارة النقل أنها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، وأنها تحرص دائما على حياة جميع المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.



وقررت النيابة العامة بالغربية حبس كمسارى قطار 934 الإسكندرية – الأقصر 4 أيام في الواقعة، ووجهت له تهمة القتل العمد لإجباره شابين على القفز من القطار، مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.



وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان فى الحادث لسماع أقوالهم.



وعلق النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، على الحادث قائلًا: "حادثة قطار الإسكندرية- الأقصر، الذي شهد إجبار كمساري راكبين على إلقاء نفسهيما من القطار، لعدم دفع تذكرة الركوب أو الغرامة المقررة، تصرف شخصي وخطأ فردي، ليس للدولة ولا هيئة السكة الحديد علاقة بها".



وأكد النائب سعيد طعيمة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في حال إثبات تحقيقات النيابة العامة تورط الكمساري في إجبار الراكبين على إلقاء نفسهما من القطار، سيطبق القانون على الجاني دون أي تواطؤ.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان لن يتدخل في التحقيقات السارية من النيابة، كما أنه تصرف وخطأ شخصي، وليس مؤسسيا كي يتدخل فيه النواب.



من جانبه، أكد اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، إن البرلمان سوف يبدأت التحرك لبحث أسباب واقعة قطار الأسكندرية- الأقصر، الذي شهد إجبار كومسري لراكبين على إلقاء نفسهما من القطار، لعدم دفع تذكرة الركوب أو الغرامة المقررة.



وقال النائب أحمد الخشب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "لجنة النقل بالبرلمان سوف تبحث الأسباب والملابسات التي أدت لحدوث الواقعة، خاصة أنها أودت بحياة أحد الراكبين، وتعرض الآخر لحالة خطرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأحداث لن تمر مرور الكرام.



ووجه المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل بسبب إلقاء طفلين من القطار رقم 934 المتجه من الإسكندرية لأسوان لعدم توافر ثمن التذاكر معهما، أثناء سيره بسرعة مما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الثانى بإصابات بالغة.



وانتقد المهندس علاء والى الواقعة البشعة التى قام بها كمسارى السكة الحديد الذى تجرد من مشاعر الإنسانية والرحمة لكى يجبر طفلين على الموت وإلقاء نفسيهما من القطار وهو يسير بسرعة نظرًا لعدم وجود ثمن التذكرة معهما، وبعد أن أخبراه أنهما لا يمتلكان ثمن التذكرة قال لهما: "يا تدفعو يا تنطوا من القطار"، وبالفعل قام بفتح باب القطار من خلال عامل عربة القطار أثناء سيره لكى يلقيا بنفسيهما من القطار.



وطالب المهندس علاء والى، وزير النقل بوضع حد لهذه المهازل، وإعادة النظر في العاملين بقطاع السكة الحديد الذين يتعاملون مع الركاب، في الوقت الذي يوجد بعض الناس الذين انتزعت من قلوبهم الرحمة.