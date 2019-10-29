الرقابة علي الصادرات والواردات:4 قطاعات تحقق نموا في 9 أشهر

أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن 4 قطاعات تصديرية حققت نموًا ملموسًا خلال الـ9 شهر الأولى من العام الجاري تضمنت صادرات قطاع المنتجات النسيجية بقيمة 2.6 مليار دولار مقابل 2.335 مليار دولار بنفس المناظرة بنمو 10%.



وذكر "جابر" في تصريحاته له أن صادرات الصناعات الهندسية سجلت 1.9 مليار دولار في الفترة من يناير إلي سبتمبر من العام الجاري، ومقارنة بمليار و722 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة نسبتها 9% .



أوضح أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة بلغت مليار و268 مليون دولار مقابل مليار و180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بزيادة نسبتها 7% .

