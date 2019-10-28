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توك شو

بحوث الثروة السمكية: لدينا خطة تزيد إنتاج الأسماك إلى مليون طن.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:19 م
مشروع بركة غليون
مشروع بركة غليون لتنمية الثروه السمكية
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توك شو
قال الدكتور أيمن عمار مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، إن مشروع بركة غليون لتنمية الثروة السمكية من أهم المشاريع الاقتصادية القومية التي يهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تم افتتاح المشروع منذ سنتين. كما أن هذا المشروع يحتوى على كل ما له علاقة بإنتاج السمك .

وأضاف "عمار" خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، أن المشروع يحتوي علي مصانع أعلاف يصل انتاجها الي حوالي 120 الف طن من اسماك البلطي و60 الف طن للجمبرى كما انه يوجد مصنع الفوم ومصنع ثلج، كما يوجد ايضا مصنع تعبئة وتغليف ويوجد عدد كبير من الاحواض لتربية العديد من أنواع الأسماك المختلفة .

وأشار "عمار" الي أن المصدر الأساسي لحصول المواطن المصرى على البروتين هو السمك، مشيرًا الى ان المعدل المتوسط لاستخدام المواطن المصرى للسمك يقدر بحوالي 22 كيلو وهذا يعتبر المتوسط العالمي للاستخدام. كما ان لدينا خطة لزيادة إنتاج السمك الفترة القادمة الي مليون طن .
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