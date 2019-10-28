بعد أزمة العاملين بـ الأهلي اليوناني.. المركزي يؤكد دعمه لحقوق الموظفين: شرط لإتمام صفقة البيع

البنك المركزي:

ملتزمون بحماية حقوق العاملين بـ الأهلي اليوناني حسم صفقة الاستحواذ على الأهلي اليوناني مرتبط بحق موظفيه خبير اقتصادي: التشريعات المصرية تضمن حقوق العاملين بأي مؤسسات مباعة





عاودت أزمة العاملين بالبنك الأهلي اليوناني بمصر منذ الأسابيع القليلة الماضية، بعد إخمادها في الربع الأول من العام الجاري؛ بعد قرب حسم استحواذ بنك عودة مصر على "الأهلي اليوناني" في صفقة بيع بقيمة 110 ملايين يورو وخروج الأخير من السوق المصرية على خلفية استمرار تأثر اليونان بأزمة اليورو.





وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أن البنك ملتزم بحفظ حق العاملين بالبنك الأهلي اليوناني بمصر، حال إتمام صفقة استحواذ بنك عودة مصر عليه.





شدد المسئول في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" علي أن البنك المركزي المصري، يتعهد بحماية كافة الحقوق الخاصة بالعاملين جراء صفقة البيع باعتبارها حقا مشروعا لهم.





أوضح المسئول أن " المركزي المصري" من منطلق استراتيجيته يدعم بقوة العناصر البشرية باعتباره قوام العمل المصرفي، موضحا أنه لن يتأخر عن اختيار ما يلزم من إجراءات لصون حقوقهم.





وذكر إن هناك اجتماعا تم مع قيادات البنك بممثلي الأهلي اليوناني بمصر، لبحث أزمة تصاعد العاملين لديه؛ علي خلفية استحواذ بنك عودة مصر عليه وتخارجه من السوق المصري.





أوضح المسئول أن البنك ينتظر انتهاء المهلة التي طلبتها إدارة " الأهلي اليوناني بمصر" والمقرر انتهاؤها خلال الخميس المقبل، موضحا أن البنك المركزي المصري يتابع عن كثب تطورات تلك الأزمة، إذ أن موافقة "المركزي" علي إتمام الصفقة مرهون بحفظ حقوق العاملين.





وذكر المسئول أن عدة شكاوي وطلبات من جانب الموظفين بـ"الأهلي اليوناني" بمصر، والتي تطلب تدخل " المركزي المصري" لحفظ حقوقهم، مؤكدا أنه يدعم مصالح العاملين بالجهاز المصرفي.





قال الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية، إن القانون المصري يكفل حقوق العاملين بالقطاعين الحكومي أو الخاص، حال استحواذ أي من الكيانات المحلية والأجنبية علي محل عملهم من الشركات أو المؤسسات.





أوضح " أبوزيد" لـ"صدي البلد" أن القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأعمال العام وغيره، يلزم طرفي عمليات الاستحواذ علي صون حقوق العاملين وعدم تأثرها، موضحا أن الواقع العملي في مصر خصوصا بالنسبة لاستحواذ بعض البنوك الأجنبية علي مثيلاتها؛ لم تقم بتسريح العمالة أو بتقليص حقوقهم المالية.





أشار إلي أن هناك عددا من الأمثلة كبيرة من بينها استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني علي بي إن باريبارا الفرنسي، وكذلك التجاري وفا علي باركيليز و اتش اس بي سي علي هونج كونج؛ ولم ينتج عنها تنازل عن حقوق العاملين او تسريح العمالة، موضحا ان الشركات والبنوك الأجنبية تحترم القوانين المصرية وتلتزم بها.





وأكد " أبوزيد" أن الحفاظ علي الحقوق المالية والعينية للعاملين يعني استقرار المجتمع وانعكاسه علي الاقتصاد القومي والاستثمارات، خصوصا وأنه وسيلة لاستقرار الموظف واحساسه بالرضاء والانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه.





كان نحو 250 موظفا بـ17 فرعا مملوكا للبنك الأهلي اليوناني بمصر، سبق لهم الدخول في خلافات مرة أخري مع الإدارة العليا للبنك، منذ الأسابيع الماضية علي خلفية نجاح صفقة بيع " الأهلي اليوناني " لبنك عودة – مصر، بقيمة 110 ملايين يورو، وتخارج البنك الأول من مصر علي خلفية الأزمة المالية لمنطقة اليورو.





وحاولت الإدارة الاتفاق مع موظفيها للانتقال إلي " عودة- مصر"، غير أن العاملين ذكروا أن نقل تبعيتهم لبنك عودة سيترتب عليه مزايا مالية منتقصة، زاعمين أن البنك يتنصل مع التزاماته المالية تجاههم.





وطالب 250 موظفا لدي " الأهلي اليوناني بمصر" بتدخل البنك المركزي المصري، لحفظ حقوقهم بعد محاولات من إدارة البنك بعد توفيق أوضاعهم المالية جراء خدماتهم ونقلهم لـ " عودة – مصر" بصفته المالك الجديد بمزايا مالية منتقصة.



