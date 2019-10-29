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حوادث

حبس 3 لصوص لاتهامهم بسرقة سيارة بالنزهة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:35 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس ، 3 عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم بسرقة سيارة بالنزهة.

واشارت التحقيقات ان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من طالب قرر بتضرره من شخصين " أدلى بأوصافهما التقريبية " قاما باستدراجه لمنطقة مول شهير بالمنطقة بدعوى العثور على تراخيص سيارة ملك والده والتي سبق وان فقدت منه بمنطقة سكنه ، وحال مقابلتهما قاما بمغافلته والاستيلاء منه على السيارة , ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل الى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم

واعترفوا بارتكاب الواقعة واقر احدهم بأنه نظرًا لسابقة وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السيارة قيادته بقصد التصرف فيها بالبيع .

وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهمان الثانى والثالث على استدراج المجني عليه ومغافلته وسرقة السيارة تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها .
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