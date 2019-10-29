عادل حنفي: وعي المصريين أفسد مؤامرات أجهزة مخابرات دولية لهدم الدولة

أقامت جمعية الإعلاميون السعودية، مؤتمرا، في العاصمة، الرياض، تحت شعار "الاعلام العربي الشعبي الى أين؟" وذلك لأول مرة ، بمناسبة اختيار الرياض عاصمة الإعلام العربي 2019 .



وجاء انعقاد المؤتمر بمشاركة نخبة كبيرة من الاعلاميين من أغلب الدول العربية ومؤسسي الجمعيات الأهلية المهتمة بهذا الشأن إحتفاءً بهذه المناسبة .



وقال عادل حنفي مؤسس ورئيس جمعية مصريون في حب الخليج خلال كلمته بالمؤتمر إن الاعلام الشعبي لا يقل أهمية عن الاعلام الرسمي لأنه ينحاز إلى المواطن البسيط، موضحا أن هذا المواطن في اغلب الأحيان يستمد منه المعلومة دون تكلف او حتى تقعير لوجهات النظر في البساطة البحتة التي يقدمها الاعلام الشعبي .



وأوضح مؤسس ورئيس جمعية مصريون في حب الخليج ان الاعلام الشعبي طغى في الأونة على ما سواه من وسائل اعلامية وأبرز الأمثلة على ذلك هو محاولة هدم الدولة المصرية عن طريق الشائعات من خلال الاعلام الموجه الذي يتم دعمه من قبل مخابرات دول معادية لمص، وعلينا أن نتخيل أن الدولة تعرضت فقط خلال شهر أكتوبر الحالي لـ1280 شائعة، لكن كان للإعلام الشعبي والدبلوماسية الشعبية ووعي الشعب المصري دورا مهم في التصدي لهذه الحملات .



وفي نهاية المؤتمر تم تكريم عادل حنفي من قبل جمعية الإعلاميون السعودية، على دوره المميز في توضيح الرؤى المغلوطة وتصديه لما يحاك ضد مصر من إشاعات وأخبار كاذبة .