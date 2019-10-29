مش هتصدق .. 3 فوائد غير متوقعة لشرب القهوة ستبهرك

يعتبر شرب كوب أو أكثر من القهوة يوميًا يعد ضمن الروتين اليومي لكثير من الناس، نظرًا لمذاقها اللذيذ وقدرتها على زيادة الأنتباه، لكن بعدما أشار موقع " bright side " لفوائد مدهشة لشرب القوة سيزداد الإقبال عليها، فقد وضح الموقع أن تلك الفوائد تتمثل في :-





-تقوية جهاز المناعة :-



فإن البن يقلل من خطر الوفاة المبكرة، هذا لأن القهوة تقوي الجهاز المناعي، كما أنها تحسن الكبد والقلب والجهاز الهضمي بسبب أحتوائها على عدة مضادات أكسدة ذات فوائد عديدة للجسم والجهاز المناعي.





-علاج الصداع :-



الكافيين الموجود في القهوة الطبيعية يمكنه علاج الصداع والصداع النصفي، بطريقة فعالة وخلال دقائق مثل المسكنات .





-تقليل التوتر والاكتئاب :-



تعمل القهوة أيضًا على مكافحة الإجهاد بسبب الإفراج عن الدوبامين والسيروتونين، وهي المواد التي تعمل على تحسين المزاج، فكوب واحد أو حتى مجرد رائحة القهوة، يمكنها تهدئة الأعصاب.

