نائب رئيس اتحاد الكاراتيه: نستعد للدوري العالمي فور الوصول من تشيلي

أكد نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه حسام عجور، أن المنتخب الوطني سيستعد فور العودة من تشيلي بعد غد الأربعاء، للمشاركة في بطولة الدوري العالمي والتي تستضيف فعالياتها إسبانيا خلال شهر نوفمبر المقبل، عقب الإنجاز الكبير الذي حققه أبطال مصر في بطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 عاما، بعد التربع على عرش البطولة برصيد 19 ميدالية متنوعة: 7 ميداليات ذهبية - 4 ميداليات فضية - 8 ميداليات برونزية.



وأشاد نائب رئيس اتحاد الكاراتيه - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الاثنين - بالدعم الكبير الذي تقدمه السفيرة أمل مراد سفيرة مصر في تشيلي لبعثة الفراعنة، مؤكدا أن الفوز بالمركز الأول في الترتيب العام على مستوى مشاركة 1456 لاعبا ولاعبة قادمين من 86 دولة، يعد إنجازا كبيرا يحسب لمصر ويسجل في تاريخ اللعبة، خاصة أن أبطال الفراعنة استعدوا على أكمل وجه خلال فترة الإعداد التي سبقت البطولة وكان الهدف الأساسي هو التتويج باللقب، ولذلك كانوا ينافسون تحت ضغط كبير بهدف رفع علم مصر خفاقا على جميع منصات التتويج.



وعن بطولة الدوري العالمي بإسبانيا، أوضح عجور أنه من المقرر إشراك الأبطال المتوقع مشاركتهم بدورة الألعاب الأوليمبية 2020 بطوكيو ، خاصة أنه يعد من ضمن البطولات المؤهلة للأولمبياد ، مشيرا إلى احتمالية مشاركة اللاعبة فريال أشرف في منافساته، بعد تتويجها بالميدالية الذهبية خلال بطولة العالم بتشيلي.



يذكر أن قائمة الفائزين بالميداليات الذهبية في بطولة العالم بتشيلي ضمت: اللاعبة بسملة محمود وزن 54 كجم ناشئات، اللاعبة ياسمين نصر وزن 48 كجم شابات، اللاعبة فريال اشرف وزن 68 كجم تحت 21 سنة، اللاعب أحمد أيمن وزن 61كجم شباب، اللاعب حازم احمد سعيد وزن فوق 76 شباب، اللاعب طه طارق وزن فوق 84 كجم تحت 21 سنة، بجانب الميدالية الذهبية كاتا جماعي بنين.



وضمت قائمة الفائزين بالميدالية الفضية: اللاعب محمد حسين كاتا ناشئين، اللاعبة فاطمه عبد الناصر وزن 47 كجم ناشئات، اللاعب حسام مختار وزن 70 كجم ناشئين، بجانب كاتا جماعي بنات، بينما فاز بالميدالية البرونزية : اللاعب كريم وليد كاتا فردي شباب، اللاعبة نور إيهاب وزن فوق 59 كجم شابات، اللاعب محمود جابر وزن 76 كجم شباب، اللاعب مؤمن سعيد وزن 60 كجم تحت 21 سنة، اللاعب عبد الله هشام وزن 67 كجم تحت 21سنة، اللاعب عبد الله ممدوح وزن 75 كجم تحت 21سنة ، اللاعبة أحلام حمدي وزن 55 كجم تحت 21سنة ، اللاعب يوسف عماد وزن 84 كجم تحت 21سنة.



ويترأس بعثة منتخب مصر بتشيلي محمد الدهراوي رئيس الاتحاد ، حسام عجور نائب رئيس الاتحاد ، وتضم المدربين: الدكتور محمد عبد الرحمن، هاني قشطة، محمد فتحي، سيد سالم، سيد شمس، هاني محمود، الدكتور أحمد عمر الفاروق، الدكتور عماد السرسي، شعبان عبد الله وتامر حلمي.