حبس مسجل خطر تخصص فى سرقة الشقق بالوايلي

قررت النيابة العامة، حبس مسجل خطر 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بسرقة الشقق بمنطقة الوايلي.



واشارت التحقيقات انه وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى مفادها أن مسجل خطر وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بإسلوب " المفتاح المصطنع .



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه



واعترف بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.