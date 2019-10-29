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أحد المتهمين في حادث المنشية: السيسي أنقذ مصر من مخططات الإخوان فى 30 يونيو.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
احد المتهمين بحادث
احد المتهمين بحادث المنشية
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هاني حسين
قال خليفة مصطفى عطوة أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إن يناير 2011 هي سبب المشاكل، مضيفا:" مصر كانت هتضيع بسبب مخططات الإخوان".

وأضاف خليفة مصطفى عطوة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من مخططات الإخوان الإرهابية".

وتابع خليفة مصطفى عطوة:" ثورة الثلاثين من يونيو كانت بمثابة حلم تحقق بالقضاء على مخطط الجماعة الإرهابية وأنقذت مصر".
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