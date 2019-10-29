أحد المتهمين في حادث المنشية: السيسي أنقذ مصر من مخططات الإخوان فى 30 يونيو.. فيديو

قال خليفة مصطفى عطوة أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إن يناير 2011 هي سبب المشاكل، مضيفا:" مصر كانت هتضيع بسبب مخططات الإخوان".



وأضاف خليفة مصطفى عطوة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر من مخططات الإخوان الإرهابية".



وتابع خليفة مصطفى عطوة:" ثورة الثلاثين من يونيو كانت بمثابة حلم تحقق بالقضاء على مخطط الجماعة الإرهابية وأنقذت مصر".

