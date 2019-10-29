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حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالنصب على راغبي الحصول على شهادة إتمام فرقة فنون قتالية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
تجديد حبس شخصين
تجديد حبس شخصين
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رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإنشاء صفحة عبر الـ " فيس بوك " باسم أكاديمية شهيرة للعلوم الأمنية " على خلاف الحقيقة وإيهام راغبي الحصول علي شهادة إتمام فرقة فنون قتالية.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة نجحوا فى القبض على شخصين إنشاء احدهما صفحة عبر الـ " فيس بوك " باسم أكاديمية شهيرة للعلوم الأمنية " على خلاف الحقيقة وإيهام راغبي الحصول علي شهادة إتمام فرقة فنون قتالية، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بتكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالامن العام ، حيث تمكن المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة الشروق من ضبط طالب حال استقلاله سيارة وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لوحدة الظل تابع للاكاديمية العربية للعلوم الأمنية مدون عليه حامل الكارنيه يتمتع بحصانة وعلى الجهات المعنية تسهيل الإجراءات وطبنجة صوت وعدد 9 طلقات وبندقية رش .

وأقر الطالب بتحصله على الكارنيه المضبوط بحوزته من أحد الأشخاص تم تحديده وضبطه وعثر بحوزته على أفرول مموه وعدد 10 كارنيهات خاصيين بأشخاص باسم وحدة الظل وعدد20 شهادة صادره من الاكاديميه بإتمام تلقى أشخاص الدورة فى فنون القتال والدفاع عن النفس وعدد واحد ختم أكلاشيه باسم الاكاديميه وعدد 1000 كارت دعاية للأكاديمية.

وأقر المتهم الثاني بإنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم أكاديمية شهيرة للعلوم الأمنية " على خلاف الحقيقة " وإيهام راغبي الحصول علي شهادة إتمام فرقة فنون قتاليه واعترف باصطناع وتزوير المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وأضاف بتحصله علي الأفارول من أحد الأشخاص والذي قد تم تدريبهم من قبل.
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