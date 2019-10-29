الرقابة المالية: 3 شركات تتبرع بـ21.2 مليون جنيه لدعم أنشطة تنموية

اعلن المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تبرع 3 شركات عاملة بقطاع التأمين بمبلغ 21.2 مليون جنيه لدعم أنشطة اجتماعية وتنموية في المجتمع.



ذكر " عبد المعطي" في تصريحات له، أن التبرعات جاءت من االشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات تبرعت بمبلغ 10 ملايين جنيه من المبالغ المستحقة عليها للصندوق الخيري للتعليم الخاضع لإشراف وزارة التخطيط كدفعة أولي، و شركة بيت التأمين المصري السعودي بمبلغ 10 ملايين جنيه من المبالغ المستحقة عليها لصندوق ذوي الإعاقة لدعم المعاقين الخاضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي كمرحلة أولي .



كما تبرعت شركة وثاق للتامين التكافلي بمبلغ 1.2 مليون جنيه كدفعة أولي من المبالغ المستحقة عليها لمستشفى أبو الريش وذلك في شكل تبرعات عينية.

