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اقتصاد

الرقابة المالية: 3 شركات تتبرع بـ21.2 مليون جنيه لدعم أنشطة تنموية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
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علياء فوزي
اعلن المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تبرع 3 شركات عاملة بقطاع التأمين بمبلغ 21.2 مليون جنيه لدعم أنشطة اجتماعية وتنموية في المجتمع.

ذكر " عبد المعطي" في تصريحات له، أن التبرعات جاءت من االشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات تبرعت بمبلغ 10 ملايين جنيه من المبالغ المستحقة عليها للصندوق الخيري للتعليم الخاضع لإشراف وزارة التخطيط كدفعة أولي، و شركة بيت التأمين المصري السعودي بمبلغ 10 ملايين جنيه من المبالغ المستحقة عليها لصندوق ذوي الإعاقة لدعم المعاقين الخاضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي كمرحلة أولي .

كما تبرعت شركة وثاق للتامين التكافلي بمبلغ 1.2 مليون جنيه كدفعة أولي من المبالغ المستحقة عليها لمستشفى أبو الريش وذلك في شكل تبرعات عينية.
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