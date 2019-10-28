عزاء واعتذار.. وزير النقل يتوجه إلى منزل متوفى حادث قطار طنطا ويزور المصاب

علق كامل الوزير وزير النقل، على حادث قطار طنطا، قائلا "إن ما حدث لا نقبله، ونعد دورات تأهيل وتدريب وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد كي يحسنوا التعاون مع المواطنين".



وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سأتوجه غدا إلى منزل المتوفى محمد عيد في شبرا الخيمة واعتذر لهم باسمي وباسم وزارة النقل وسأزور المصاب في مستشفى طنطا".



وتابع كامل الوزير: "رئيس القطار متواجد حاليا في النيابة العامة وما تقرره النيابة العامة ننفذه بمنتهي القسوة"، مضيفا: "تم فتح باب القطار بمفتاح ومن المفترض أن يكون متواجدا مع رئيس القطار وسيتم التعرف على هوية من فتح باب القطار ولن نستبق الأحداث ولن نسمح بتكرار ذلك مرة أخرى".



وأكدت وزارة النقل، في بيان، أنها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن وأنها تحرص دائما على حياة كل المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.



جاء البيان بعد تداول فيديو لسقوط شخصين من قطار الغربية على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.



ومن جانبها، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا عن دفعها.



وأضافت السكة الحديد، في بيان لها، أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.



وأكد هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهم في النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين، وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية بالرجوع الى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.