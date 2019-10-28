موجز الرياضة اليوم .. صدمة في ليفربول.. فرج عامر يحذر الأهلي والزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين 28-10-2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول بات مهددا بفقدان الكاميروني جويل ماتيب مدافع الفريق بسبب إصابته في الركبة.انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، دخول بعض الأندية في الصراع على ضم نجوم الفريق، مشيرًا إلى أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري تخطي في اختياراته ثلاثة لاعبين بعد إعلان القائمة المبدئية للفراعنة، استعدادًا لافتتاح التصفيات المؤهلة لأمم إفريقية 2021 أمام كينيا وجزر القمر في نوفمبر.حققت المصرية نور الشربيني فوزا سهلا على الهندية جوشنا شنيبا في دور الستة عشر من بطولة العالم للاسكواش المقامة في مصر، التأهل اللاعبة المصرية إلى الدور ربع النهائي من البطولة.نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".كشفت تقارير صحفية، عن دخول النادي الأهلي السعودى، في مفاوضات مكثفة مع أحد نجوم الإسماعيلي، لضمه في الميركاتو الشتوي القادم.أكد عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1999 أن فريقه قدم أداءً رائعًا للغاية أمام فريق المصري في مباراتهما أمس الأحد بدوري الجمهورية، وفرض سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب مما مكنه من الفوز بنتيجة 7 – 3.بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع الشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، السماح برحيل مهاجمه حسام حسن عن تدريبات المعسكر الحالية.