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محافظات

تشبه المدن اليونانية..محافظ الإسكندرية يستقبل وفود ثلاث سفن لحلف الناتو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:33 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم، وفد السفن البحرية الثلاثة التابعة لحلف الناتو برئاسة الكابتن ثيماستوكليس باباديماترو قائد السفن القادمة من بلغاريا واليونان ورومانيا لزيارة ميناء رأس التين.

ورحب المحافظ بقادة السفن البحرية الثلاثة، متمنيا لهم إقامة طيبة والاستمتاع خلال زيارتهم لمصر، مشيرا إلى أن الإسكندرية ذات تاريخ عريق وبها العديد من المزارات السياحية الجاذبة التي يمكن لطاقم السفن الاستمتاع خلال إقامتهم بها.

وأكد المحافظ للوفد ان الإسكندرية لديها علاقات طيبة مع اليونان و قبرص و رومانيا، وقد زار الإسكندرية خلال الأيام الماضية وفود من مدينتي بافوس و ليماسول مضيفا":نحن نرحب دائما بالتعاون مع دول حوض البحر المتوسط على جميع المستويات.

وخلال اللقاء، أعرب قائد السفن عن سعادته بزيارة الإسكندرية لأول مرة مشيرا إلى أنها مدينة تشبه المدن اليونانية إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن الوفد قد زار اليوم مكتبة الإسكندرية، والبطرياركية اليونانية، وغدا سيتوجهون إلى القاهرة لزيارة الأهرام و المتحف، لافتا إلى رغبته في زيادة أوجه التعاون المشترك بين مصر ومدن حوض البحر المتوسط.
تشبه المدن اليونانية..محافظ الإسكندرية يستقبل وفود ثلاث سفن لحلف الناتو
تشبه المدن اليونانية..محافظ الإسكندرية يستقبل وفود ثلاث سفن لحلف الناتو
تشبه المدن اليونانية..محافظ الإسكندرية يستقبل وفود ثلاث سفن لحلف الناتو
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