احذري .. 3 أخطاء شائعة لا تفعليها مجددًا في مطبخك

على الرغم من قضاء معظم السيدات وقت كبير في المطبخ، إلا أنه يقوم معظمهم بعمل أخطاء شائعة دون أن يلاحظوا عواقبها، فقد أشار موقع "bright side " لهذه الأخطاء لتحصلي على أفضل نتيجة بمطبخك دون حدوث أي أخطاء ، لتكن هذه الأخطاء على النحو التالي :-





- استخدام الخلاط لهرس البطاطس :-



الخلاط يجعل البطاطس تصبح لزجة، وليست خفيفة وطازجة، فمن الأفضل إستخدام هراسة بسيطة لأنها تُبقي البطاطس جذابة شكلًا، ولذيذة المذاق.



- وضع الحليب في باب الثلاجة :-



يبدو أن باب الثلاجة هو المكان المثالي لتخزين منتجات الألبان، ولكن في الواقع أبواب الثلاجات يكون لديها درجة حرارة أعلى قليلًا، وإلى جانب ذلك، فإن فتح الباب يؤدي إلى قفز درجة الحرارة، ومن ثم تقصير العمر الافتراضي للحليب.





- فتح الفرن أثناء الخَبز :-



عند فتح الفرن أثناء خبز شيء فيه، تقل درجة حرارته، وتهبط المخبوزات التي بداخله وتفقد شكلها الجذاب، فإذا كنتِ ترغبين في التحقق من تسوية المعجنات التي في الفرن، فقط قومي بإنارة الضوء داخل الفرن، ويمكنك أن تقومي بفتح الفرن قبل دقائق بسيطة من إخراج العجين من الفرن حتى يكون قد انتفخ بالفعل.

