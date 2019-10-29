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موجز الانباء| إحالة كمسري طنطا للنيابة العامة.. إلقاء جثة البغدادى فى البحر.. محمد صلاح في المركز 149.. منتخب الكاراتيه يتصدر بطولة العالم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:15 ص
كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

ومن أبرز الأخبار شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة شرم الشيخ... ولمزيد من التفاصيل

تصدر المنتخب الوطنى للكاراتيه، منافسات بطولة العالم تحت 21، التى أقيمت فاعليتها بـ تشيلى عن جدارة واستحقاق بعد اكتساح جميع المنافسين وحصد 19 ميدالية متنوعة ... ولمزيد من التفاصيل

وأحيل كمسري بقطار إسكندرية أسوان للنيابة العامة؛ بعدما تسبب في مصرع شاب وإصابة آخر لقفزهما من القطار أثناء سيره بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا لعدم دفعهم تذاكر القطار... ولمزيد من التفاصيل

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن "فوكس نيوز" الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بأن جثة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبوبكر البغدادي تم إلقاؤها في البحر، بعد مقتله في شمال سوريا... ولمزيد من التفاصيل
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