اتهام صادم.. والدة الأميرة ديانا وصفتها بالعاهرة بعد مواعدة رجل مسلم.. تعرف عليه

كشفت ادعاءات جديدة وصادمة أن والدة الأميرة ديانا، كانت تصفها بالعاهرة" لانها كانت تواعد رجلا مسلما وهو دودي فايد.



وجاء هذا الادعاء من قبل كبيرة الخدم السابقة "ديانا بول بوريل" عبر فيلم وثائقي جديد بعنوان "زوجة والد الأميرة ديانا الشريرة" الذي يركز على الكونتيسة رين سبنسر، وتأثيرها على الأميرة.



ويقدم الوثائقي بعض الادعاءات المفاجئة حول علاقتها مع والدتها، فرانسيس شاند كيد.



وقالت كبيرة الخدم لشبكة "فوكس نيوز" الامريكية، انها كانت في بيتها الصغير المتواجد أسفل الدرج الرئيسي لقصر كنسينجتون في لندن حين سمعت الأميرة ديانا وهي تنتحب من البكاء.



وأوضحت خلال لقائها بالشبكة الامريكية بانها بعد ذلك سمعت صياح "ديانا" وهي تنادي عليها، لتركض كبيرة الخدام على السلالم لتجد الأميرة ديانا متكومة في منتصف غرفتها واضعة الهاتف على أذنها، وتشير للاقتراب إليها لسماع ما تقوله أمها عبر الهاتف.



وكشفت كبيرة الخدم، ان والدة ديانا كانت مخمورة في مساء هذه الليلة حين وبخت ديانا بطريقة قاسية.



وقالت الخادمة ان والدة ديانا نعتها بالعاهرة لأنها تواعد رجلا مسلما.



وصرحت الأميرة ديانا لوالدتها انها يجب ان تخلو بنفسها وترجَّتها بعدم النطق بهذه الكلمات المسيئة.



كانت للأميرة ديانا في السابق علاقة مع رجلين مسلمين، جراح القلب حسنات خان، ودودي فايد، ابن الملياردير محمد الفايد.



وأوضحت "ديلي ميل" أن الأميرة ديانا تراجعت في علاقتها مع والدتها، وبعد ذلك بوقت قصير قتلت في حادث سيارة بباريس عام 1997.