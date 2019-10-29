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توك شو

مدحت يوسف:مصر أصبحت من الدول المصدرة للغاز الطبيعى.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:39 ص
حقل ظهر
حقل ظهر
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قسم التوك شو
قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة الوطنية للبترول السابق، أن هناك 60 اكتشافا خلال العام المالي الماضي وهناك اكتشافين جديدين قريبا بالبترول.

وأضاف المهندس مدحت يوسف خلال حواره التليفزيوني في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "CBC"، أن جهود العاملين بوزارة البترول مؤخرا عظيمة، بالوصول إلى معدل إنتاج 7 مليار قدم مكعب فى اليوم من الغاز الطبيعي وذلك أدى إلى الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز.

وأضاف المهندس مدحت يوسف، أن مصر أصبحت من الدول المصدرة للغاز الطبيعي، وأن مصر صدرت الغاز الطبيعي لدولة الأردن ودول أخرى.
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