ترامب يكشف عن المصاب الوحيد في عملية اغتيال البغدادي

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن المصاب الوحيد في عملية الهجوم وقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي.



وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه بموقع "تويتر" تم رفع السرية عن صورة للكلب الرائع (لم يتم رفع السرية عن اسمه) الذي قام بمثل هذه المهمة العظيمة في القبض على زعيم داعش، أبوبكر البغداي، وقتله.



وكان الرئيس الأمريكي قد قال في مؤتمر صحفي للإعلان عن قتل البغدادي، إن أيا من الجنود الأمريكيين لم يصب بأذى باستثناء أحد الكلاب المشاركة في العملية تعرض للإصابة فقط.

