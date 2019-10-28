Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس النواب يصوت على مشروع قرار يتعلق بإجراءات عزل ترامب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:32 م
ترامب - نانسي بيلوسي
ترامب - نانسي بيلوسي
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت الخميس 31 أكتوبر، على مشروع قرار يتعلق بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "هذا الأسبوع سنقدم مشروع قرار يؤكد التحقيق المستمر الذي تجريه لجاننا حاليا في إطار إجراءات الإقالة هذه"، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأضافت بيلوسي أن القرار سيحدد أيضا عقد جلسات الاستماع المفتوحة، وسيسمح بنشر نص الشهادات.

وأوضحت أن النص "يضع آلية لسبل إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأمريكيين"، كما "يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه".
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. خبير تغذية يحذر من تناول حلاوة المولد لهذا السبب

وليد صلاح الدين يوجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح قبل الانضمام للمنتخب.. فيديو

وحشتيني يا أمى أنا جايلك .. آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته .. أسرة المتوفى: كان مكافح وبياكلها بالحلال

دار الإفتاء تعلن موعد إجازة المولد النبوي وغرة شهر ربيع الأول

الاتحاد السعودي يستنجد بـ تركي آل الشيخ ونادي ألميريا.. عايزين ايه يا ترى؟

أقوى تحذير من Apple.. هواتف iPhone ستتوقف عن العمل بعد 5 أيام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود

باللون الأحمر.. جنات تبهر الجمهور بالقفطان المغربي

بـ ميكب صاخب.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا من دبي