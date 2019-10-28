مجلس النواب يصوت على مشروع قرار يتعلق بإجراءات عزل ترامب

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت الخميس 31 أكتوبر، على مشروع قرار يتعلق بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "هذا الأسبوع سنقدم مشروع قرار يؤكد التحقيق المستمر الذي تجريه لجاننا حاليا في إطار إجراءات الإقالة هذه"، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.



وأضافت بيلوسي أن القرار سيحدد أيضا عقد جلسات الاستماع المفتوحة، وسيسمح بنشر نص الشهادات.



وأوضحت أن النص "يضع آلية لسبل إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأمريكيين"، كما "يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه".