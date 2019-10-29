إدارة السيدة زينب التعليمية تكرم أوائل الطلاب.. اليوم

تنظم ادارة السيدة زينب التعليمية اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر.



وخلال الاحتفالية يتم تكريم أوائل الطلبة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2018/2019 .



ووفقا للمعلومات المعلنة من جانب ادارة السيدة زينب التعليمية، فمن المقرر أن تقام الاحتفالية على مسرح السلام ، في تمام الساعة 3:30 عصرا .



جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية ستقام تحت رعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وبحضور مجلس الاباء والامناء والمعلمين.