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تعليم

إدارة السيدة زينب التعليمية تكرم أوائل الطلاب.. اليوم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
إدارة السيدة زينب
إدارة السيدة زينب التعليمية
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ياســـمين بدوي
تنظم ادارة السيدة زينب التعليمية اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر.

وخلال الاحتفالية يتم تكريم أوائل الطلبة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2018/2019 .

ووفقا للمعلومات المعلنة من جانب ادارة السيدة زينب التعليمية، فمن المقرر أن تقام الاحتفالية على مسرح السلام ، في تمام الساعة 3:30 عصرا .

جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية ستقام تحت رعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وبحضور مجلس الاباء والامناء والمعلمين.
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