لمدة 15 ساعة.. مسن يتدلى من أعلى مدخنة بالمقلوب.. وهذه كانت نهايته الصادمة

توفي رجل في الخمسين من عمره، بعد قضاء 15 ساعة متدليًا من قدميه من مدخنة طولها 82 مترا.



وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصلت الشرطة ورجال الإطفاء والإسعاف، على الفور، إلى مكان المدخنة في كارلاريل، بمقاطعة كامبريا بإنجلترا، عندما تم إبلاغهم بالأمر، في حين ظلت مروحية تطير أعلاها، لمحاولة إنقاذ الرجل الذي كان متدليًا من قدميه منذ الساعة الثانية والنصف صباحًا، حتى تم إنزاله في تمام الساعة 5 مساء.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه لا أحد يعلم سبب صعود الرجل إلى قمة المدخنة، لكنهم في الساعات الأولى من الصباح سمعوا صراخ الرجل، ليهرولوا على الفور ويبلغوا الشرطة والتي جاءت بإمدادات كثيرة مع الإطفاء لإنقاذ الرجل.



وقال المشرف مات كينيرلي من شرطة كمبريا إنه سيبدأ التحقيق في الظروف المتعلقة بكيفية وسبب صعود الرجل أعلى المدخنة.



وأشار إلى أن الرجل قد استجاب لحديث الشرطة خلال تعلقه، لكنه توقف عن الاتصال لعدة ساعات قبل إنزاله، ووفاته.