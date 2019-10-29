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رياضة

مهاجم المصري: نحاول فرض شخصيتنا ببطولات أفريقيا على المنافسين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:17 ص
محمود وادي، مهاجم
محمود وادي، مهاجم النادي المصري
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حسن العمدة
أكد محمود وادي، مهاجم النادي المصري، أن الفوز بالأربعة على بطل سيشل تمنحهم أريحية قبل لقاء العودة.

وقال محمود وادي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "المصري يسير بخطى ثابتة وفترة التوقف ممتازة حتى يعيد الفريق ترتيب أوراقه".

وأكمل محمود وادي: "أصبحنا نملك شخصية في بطولات أفريقيا ونحاول فرضها على جميع المنافسين".

وتابع محمود وادي: "إيهاب جلال يطالبنا دائما بأن نتحكم في المباريات كما نريد، كما أننا نملك طموحا قويا في بطولة الكونفيدرالية هذا الموسم".
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