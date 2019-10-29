وزارة الصحة: تطعيم 11 مليون طالب فى جميع المدارس سنويا.. فيديو

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه يتم تطعيم 11 مليون طالب فى جميع المدارس ضد الالتهاب السحائي والدفتيريا والتيتانوس سنويا.



وأضاف الدكتور علاء عيد خلال مشاركته الهاتفية فى برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "CBC"، أن مصر بعيدة عن إصابة الأطفال بها بالالتهاب السحائي، ولكن وزارة الصحة تأخذ حذرها دائما وتعطي التطعيمات اللازمة لوقاية الأطفال من الإصابة بذلك الألتهاب.



وأضاف الدكتور علاء عيد، أن تطعيم الالتهاب السحائي لم يكن قاصرا على الأطفال فقط ، بل يتم تطعيم الحجاج قبل سفرهم إلى الحج وكذلك يتم تطعيم أي شخص متجه إلى دول أخرى.

