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رياضة

خالد الغندور: منتخب مصر يعاني في مركز الظهير الأيسر والدليل عبد الله جمعة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:48 م
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
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محمد رشاد
قال الإعلامى خالد الغندور إن مركز الباك ليفت يعانى بشدة فى مصر والدليل توظيف عبد الله جمعة لاعب الزمالك فيه وانضمامه للمنتخب الوطنى.

قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم: "عبد الله جمعة كان لديه اخطاء فى البداية عندما وظفه جروس فى هذا المركز حتى أثبت جدارته بشغل هذا المركز".

تابع نجم الزمالك الأسبق: "توظيف عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر وانضمامه للمنتخب دليل على معاناة منتخب الفراعنة فى هذا المركز".
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