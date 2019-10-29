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فن

في عيد ميلاد سلوى محمد علي.. كيف استفادت من الزعيم جمال عبد الناصر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
سلوى محمد علي - جمال
سلوى محمد علي - جمال عبد الناصر
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سعيد فراج
تحتفل الفنانة سلوى محمد علي، اليوم، الثلاثاء 29 أكتوبر، بعيد ميلادها الـ55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1964.

وعلى الرغم من عدم تصدر اسمها أفيشات الأعمال، ولكنها لم تكن تعبأ بهذا الأمر، فكل ما يشغلها أن تترك أعمالها بصمة لدى المشاهد، وهذا ما حدث من خلال مشاركتها في مسلسل عرائس الأطفال الشهير "عالم سمسم" والذي عرفت من خلاله بـ الخالة خيرية، وبعدها قدمت دورًا لامعًا في مسلسل "طريقي" ثم مسلسل "لأعلى سعر" الذي تألقت فيه ضمن مجموعة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

تخرجت في معهد الفنون المسرحية، حيث كانت من دفعة إلهام شاهين وليلى علوي، وعندما شعرت بأن دراستها بالمعهد غير كافية وبأن موهبتها ما زالت تحتاج للصقل والدراسة اتجهت إلى التدريب المكثف من خلال عدد من الفرق المسرحية.

بداية شهرتها كانت من خلال تقديم دور "الخالة خيرية" في مسلسل الأطفال "عالم سمسم"، والذي تألقت فيه على مدار 7 سنوات متتالية فأصبح ملتصقا بها، رغم ما قدمته من أعمال فنية بالسينما والتليفزيون منها "فتاة المصنع" وفيلم "ميكروفون" و"احكي يا شهر زاد"، كما تميزت في دور كوميدي في فيلم "جاءنا البيان التالي" مع الفنان محمد هنيدي.

اعترفت سلوى محمد علي بانتمائها إلى "الناصرية"، حيث كانت تحب الزعيم جمال عبد الناصر لأنها من الطبقات الاجتماعية التي استفادت بمجانية التعليم ومن الامتيازات التي منحها "عبد الناصر" للفقراء.
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