هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور

تمت مشاهدة الفئة الرياضية من الـSUV الصغيرة كونا N وهي تجرب إختباراتها في حلبة نوربرجرنج الألمانية التي حصلت على لمسات رياضية تميزها عن الفئة الأساسية.





وستحصل كونا N على تصميم رياضي للصدامات الأمامية والخلفية وتم الإستغناء عن كشافات الضباب الأمامية لتصبح كمداخل للهواء, وفي الخلف سيأتي الصدام الخلفي بمشتت هواء يقع بين مخرجي العادم. وكذلك العتبات الجانبية جاءت بزوائد رياضية. وستزود بجنوط أكبر حجمًا ومكابح رياضية أقوى من الفئة الأساسية. وسيتم ترقية نظام التعليق والتوجيه ليصبحان ذا طابع رياضي يتماشى مع هوية هذه الفئة.





أما على صعيد المحرك فإنه من المتوقع أن تزود كونا N بنفس المحرك المتواجد على هيونداي فيلوستر المكون من 4 سلندر تيربو سعة 2 لتر يولد أحصنة تتراوح بين 246 إلى 275 حصانا.



