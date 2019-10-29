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رياضة

سمير كمونة يعلن قائمة المنيا لمواجهة الألومنيوم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
سمير كمونة
سمير كمونة
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رباب الهوارى
أعلن سمير كمونة المدير الفنى للفريق الأول بنادي المنيا ضم 18 لاعبا، استعدادًا لمواجهة فريق الألومنيوم، اليوم الثلاثاء، على ملعب الألومنيوم الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثانية لمجموعة الصعيد بالدوري الممتاز "ب" .

وتضم القائمة 18 لاعبا وهم :

محمد حسانين - عبد الكافي رجب ( حراس مرمى )

احمد كاستيلا - سايكو- محمد ادم - برسوم محروس - احمد رجب - عباس مصطفى - الشوبكشي - داوودا - عمرو فيرون - محمد عبدالمحسن - احمد عصام - كازلوف - محمد سمارة - على دياب - بدوي عاشور - وائل علي - عبد العزيز الشاعر .

ويدخل المنيا اللقاء وهو في رصيده نقطة وحيدة بعد التعادل السلبي في الجولة الأولي أمام فريق سوهاج .
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