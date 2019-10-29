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أخبار العالم

رئيسا الأركان الأمريكي والروسي تحادثا هاتفيا الجمعة واتفقا على سرية محتوى الاتصال

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
رئيسا الأركان الأمريكي
رئيسا الأركان الأمريكي والروسي
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أ ش أ
كشف الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، أن محادثة هاتفية جرت يوم الجمعة الماضي ، بين رئيس الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي ورئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف، موضحا في الوقت نفسه أن المسئولين اتفقا على الإبقاء على سرية ما جاء خلال الاتصال.

وذكر بيان مقتضب ، نشرته الأركان المشتركة للجيش الأمريكي عبر موقعها الإلكتروني ، "تحدّث رئيس الأركان المشتركة الجنرال مارك إيه. ميلي مع رئيس الأركان العامة الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف هاتفيا الجمعة 25 أكتوبر ، وفقا للممارسة السابقة، اتفق الاثنان على الإبقاء على التفاصيل المحددة في محادثتهما سرية".
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