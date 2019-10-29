سفير الدانمارك ينبهر بكنوز الحضارة المصرية في متحف الإسكندرية القومي..صور

أجرى سفير الدانمارك في القاهرة، زيارة إلى متحف الإسكندرية القومي.



وتجول السفير في قاعات متحف الإسكندرية القومي المختلفة، وسيطرت عليه حالة من الانبهار بالكنوز التي يحتويها.



ورحبت إدارة متحف الإسكندرية القومي بالسفير، وصاحبه عدد من مفتشي ومفتشات آثار المتحف خلال جولته، وتقديم الشرح الوافي عن المقتنيات والكنوز الموجودة فيه.



وتاريخيا فإن مبنى متحف الإسكندرية القومي كان في الأصل قصر باسيلي باشا وشيده على الطراز المعماري الإيطالي، وظل مقيمًا به حتى عام ١٩٥٤، ثم اشترته القنصلية الأمريكية.



وفي عام ١٩٩٦م قام المجلس الأعلى للآثار بشرائه، ثم جرى ترميمه وافتتاحه كمتحف في سبتمبر٢٠٠٣م.



ويتضمن المتحف أكثر من ١٨٠٠ قطعة أثرية معروضة تغطي معظم المراحل التاريخية للحضارة المصرية بداية من عصر الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث.



ويتميز المتحف أيضًا بعرضه مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير بالإسكندرية.