رئيس حزب مستقبل وطن يترأس اجتماع أمانة المهنيين

ترأس المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، الاجتماع الدوري لأمانة المهنيين المركزية بالحزب برئاسة النائب محمود سعد، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، ومدى تنفيذ التكليفات الصادرة خلال الفترة الماضية، وكذلك الاستماع لأراء أمناء المهنيين بالمحافظات فيما يتعلق بمناقشة الخطة المستقبلية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.



وشارك في الاجتماع النائب عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد للحزب، و على شاور أمين مساعد أمانة المهنيين وهيئة مكتب وأعضاء أمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين بالمحافظات.



وقال المهندس أشرف رشاد الشريف ، في كلمته خلال الاجتماع أن الحزب أمامه مسؤليات ومهام كثيرة خلال الفترة المقبلة، مطالبا بسرعة استكمال تشكيلات هيئات مكاتب المحافظات وكذلك الانتهاء من التشكيلات التنظيمية على مستوى هيئات مكاتب المراكز والحدات الحزبية، مع ضرورة مراعاة تشكيل هيئات المكاتب للأمانات الفرعية طبقا للتوزيع الجغرافي والنقابي وتمثيل كافة فئات المجتمع.



وشدد أشرف رشاد، خلال الاجتماع ، على أهمية التفاعل مع مطالب واحتياجات المواطنين في كافة المحافظات وبمختلف المراكز والقرى، لافيتا إلى ضرورة ضم الكوادر المتخصصة على مستوى المحافظات والقرى، خاصة وأن أمانة المهنيين تضم أصحاب الإمكانيات العلمية والفكرية المناسب لذلك، مطالبا بوضع خطة للتواصل بين أمانة المهنيين والنقابات المهنية المختلفة.



من ناحيته، أكد النائب عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد للحزب، على نهج حزب مستقبل وطن بالعمل على توفير احتياجات المواطنين، مشيرا إلى معايير تشكيل هيئات المكتب، مؤكدا على أن معيار الكفاءة والدرة على خدمة المواطين هى الأساس في تولى المناصب القيادية في الحزب.



ومن جانبه ، أكد النائب محمود سعد أمين أمانة المهنيين المركزية، على أهمية التواصل مع المواطنين بشكل مباشر، وكذلك ضرورة التواصل مع كافة المؤسسات والنقابات المهنية.



وطالب النائب محمود سعد أمناء المهنيين بالمحافظات، بعقد جلسات استماع مع أعضاء النقابات المهنية بمحافظاتهم للاستماع لمشكلاتهم واقتراحاتهم لتذليل المعوقات التي تواجههم من خلال الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، مشددا على اهمية الانتهاء من خطة عمل كل أمانة محافظة فيما يتعلق بالفاعليات الجماهيرية وعرضها على الامانة المركزية خلال 10 أيام .