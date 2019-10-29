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تعليم

بـ المقاتل لطفي وبطولات أكتوبر.. تواصل فعاليات الأسبوع البيئي الثقافي لـ طب المنوفية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:38 ص
كلية الطب جامعة المنوفية
كلية الطب جامعة المنوفية
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قســم التعليم
عقدت كلية الطب بجامعة المنوفية ندوة تثقيفية ضمن فعاليات اليوم الثاني للأسبوع البيئي الثقافي الذي يعقد تحت عنوان (إرادة - عزيمة - نصر) تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة الدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية والدكتور محمود عبدالعزيز قورة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة عرضت الندوة بعض بطولات نصر أكتوبر وحاضر فيها اللواء محمد عمر أحد أبطال حرب أكتوبر ومؤلف سلسلة افلام "رجال من ذهب " بحضور عدد كبير من طلاب الكلية ومدرسة الألسن

وأكد الدكتور محمود قورة علي أهمية غرس روح الانتماء للوطن و العزة والكرامة لدي طلاب الجامعة والمدارس

واشار اللواء أركان حرب محمد محمود عمر، وهو منتج ومخرج سلسلة أفلام رجال من ذهب إلى أنه يقوم بعمل توثيق لهذه البطولات والتنويه عن أبطالها لترسيخ هذه البطولات والملاحم في وجدان وعقول جميع الشباب والأولاد ، وأكد أن الشباب لابد أن يعو تاريخ بلدهم المشرف ويجب أن يوثق هذا التاريخ ويدرس بالمدارس

وأضاف منتج ومخرج سلسلة أفلام رجال من ذهب انه قام بعمل سلسلة أفلام رجال من ذهب، وتضم حتي الآن 30 فيلما حتى يتم تسجيل تاريخ الحرب بداية من حرب الاستنزاف إلى معركة 73، حتى لا يتم سقوط تلك الفترة بأبطالها الحقيقيين

وخلال الندوة تم عرض فيلم المقاتل لطفي الذي يجسد أحد بطولات رجال الجيش المصري وأجاب اللواء محمد عمر علي أسئلة الطلاب حول بطولات اكتوبر
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