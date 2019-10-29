اخبار الفن.. رانيا يوسف المثيرة للجدل.. وحزن سميرة سعيد.. ومغربية تسخر من محمد رمضان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
من إطلالتها الجريئة إلى تصريحاتها.. رانيا يوسف المثيرة للجدل.. صور
أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا منذ أيام بسبب تصريحاتها الجريئة التى كشفت عنها أثناء لقائها فى برنامج "عرب وود" التي تحدثت فيها عن أزواجها الثلاثة وعلاقتها بالفنانة نادية الجندى، لتستمر رانيا فى إثارة الجدل بعد إطلالتها الجريئة التى ظهرت بها فى عدة محافل فنية.
بكلمات حزينة عن والده الراحل.. سميرة سعيد تدعم بطل نصيبي وقسمتك
دعمت الفنانة سميرة سعيد، الفنان الشاب محمد، نجل الراحل إبراهيم يسرى، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".
وفاة الشاعر شوقي صقر عميد الأغنية الشعبية.. تعرف من غنوا كلماته
نشر الشاعر الغنائي، فوزي إبراهيم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، وفاة الشاعر الكبير شوقي صقر.
بابا العرب.. أول ظهور لـ ماجد الكدواني على السوشيال ميديا بعد الإعلان عن البابا شنودة ..فيديو
نشر يوسف الكدواني، نجل الفنان ماجد الكدواني، مقطع فيديو لوالده عبر حسابه على "فيسبوك"، يكشف فيه عن حقيقة وجود حسابات تحمل اسمه.
نزيف حاد .. آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق
غادر المخرج على عبد الخالق المستشفى بعد تماثله للشفاء عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى إصابته بنزيف حاد.
بسبب الحزام والمجوهرات.. مغربية تسخر من محمد رمضان .. فيديو
أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا منذ طرح آخر كليباته "السلطان" والذى قام بتصويره فى المغرب وهو الأمر الذى دفع البعض للسخرية منه بسبب الأزياء التى ظهر بها فى الكليب.
حلوتك بالأحمر.. منة فضالي تشعل موقع التواصل الاجتماعى بفستان جذاب | شاهد
نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
من إطلالتها الجريئة إلى تصريحاتها.. رانيا يوسف المثيرة للجدل.. صور
أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا منذ أيام بسبب تصريحاتها الجريئة التى كشفت عنها أثناء لقائها فى برنامج "عرب وود" التي تحدثت فيها عن أزواجها الثلاثة وعلاقتها بالفنانة نادية الجندى، لتستمر رانيا فى إثارة الجدل بعد إطلالتها الجريئة التى ظهرت بها فى عدة محافل فنية.
بكلمات حزينة عن والده الراحل.. سميرة سعيد تدعم بطل نصيبي وقسمتك
دعمت الفنانة سميرة سعيد، الفنان الشاب محمد، نجل الراحل إبراهيم يسرى، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".
وفاة الشاعر شوقي صقر عميد الأغنية الشعبية.. تعرف من غنوا كلماته
نشر الشاعر الغنائي، فوزي إبراهيم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، وفاة الشاعر الكبير شوقي صقر.
بابا العرب.. أول ظهور لـ ماجد الكدواني على السوشيال ميديا بعد الإعلان عن البابا شنودة ..فيديو
نشر يوسف الكدواني، نجل الفنان ماجد الكدواني، مقطع فيديو لوالده عبر حسابه على "فيسبوك"، يكشف فيه عن حقيقة وجود حسابات تحمل اسمه.
نزيف حاد .. آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق
غادر المخرج على عبد الخالق المستشفى بعد تماثله للشفاء عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى إصابته بنزيف حاد.
بسبب الحزام والمجوهرات.. مغربية تسخر من محمد رمضان .. فيديو
أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا منذ طرح آخر كليباته "السلطان" والذى قام بتصويره فى المغرب وهو الأمر الذى دفع البعض للسخرية منه بسبب الأزياء التى ظهر بها فى الكليب.
حلوتك بالأحمر.. منة فضالي تشعل موقع التواصل الاجتماعى بفستان جذاب | شاهد
نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".