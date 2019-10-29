اخبار الفن.. رانيا يوسف المثيرة للجدل.. وحزن سميرة سعيد.. ومغربية تسخر من محمد رمضان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا منذ أيام بسبب تصريحاتها الجريئة التى كشفت عنها أثناء لقائها فى برنامج "عرب وود" التي تحدثت فيها عن أزواجها الثلاثة وعلاقتها بالفنانة نادية الجندى، لتستمر رانيا فى إثارة الجدل بعد إطلالتها الجريئة التى ظهرت بها فى عدة محافل فنية.دعمت الفنانة سميرة سعيد، الفنان الشاب محمد، نجل الراحل إبراهيم يسرى، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".نشر الشاعر الغنائي، فوزي إبراهيم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، وفاة الشاعر الكبير شوقي صقر.نشر يوسف الكدواني، نجل الفنان ماجد الكدواني، مقطع فيديو لوالده عبر حسابه على "فيسبوك"، يكشف فيه عن حقيقة وجود حسابات تحمل اسمه.غادر المخرج على عبد الخالق المستشفى بعد تماثله للشفاء عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى إصابته بنزيف حاد.أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا منذ طرح آخر كليباته "السلطان" والذى قام بتصويره فى المغرب وهو الأمر الذى دفع البعض للسخرية منه بسبب الأزياء التى ظهر بها فى الكليب.نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".